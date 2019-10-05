Пристайко поблагодарил Порошенко за усилия в остановке агрессии РФ

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко отметил, что ценит то, что сделал Порошенко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия по остановке российской агрессии и предотвращению дезинтеграции Украины. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Я действительно ценю, что сделал президент Порошенко, что он остановил эту агрессию, которая грозила полностью уничтожением и дезинтеграцией Украины», - подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас разрабатываются шаги по пересмотру стратегии и тактики на переговорах в Нормандском формате.

По его словам, эта стратегия и тактика должна состоять из «плана А» и «плана Б», и возможно будет еще «план С».

«Первый «план А» о котором мы сейчас говорим, это то чтобы состоялась первая встреча за одним столом, как когда-то с президентом Порошенко, теперь с новым президентом... Чтобы мы сели и по возможности, я много во что не верю, как профессиональный дипломат вообще ни во что не верю, но по возможности мы достигли той договоренности, которая под давлением наших западных партнеров выполнялась бы Россией», - рассказал Вадим Пристайко.

Он добавил, что нарабатываются и другие планы как действовать в случае не достижения договоренностей, как прекратить пересечение линии соприкосновения диверсантами и террористами, которые попадают в мирные города.

«Все эти планы от одной крайности к другой разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы выбрали президеном, принять эти трудные, сложные, неприятные решения», - сказал министр.

При этом Вадим Пристайко добавил: «За которые потом, наверное придется так же как президенту Порошенко сегодня надо объяснять нам всем. Кроме меня, потому что я на самом деле сам был в той команде и мы помогали сделать эти договоренности, которые вы справедливо называете некрасивыми, справедливо называете провальными... Если кто-нибудь думает, что может сделать лучше - пусть попробует».