Пристайко назвав нормандський саміт останнім шансом "Мінська"

Саміт у нормандському форматі можуть провести в середині листопада, якщо бойовики на окупованих територіях будуть дотримуватися перемир'я, заявив міністр іноземний справ України Вадим Пристайко, попереджаючи про "останній шанс" для РФ. Про це він сказав в Люксембурзі, передає Reuters.

Пристайко заявив, що саміт повинен відбутися за семиденними припиненням вогню і виведенням легких озброєнь зі сходу України.

"Я все ще сподіваюся, інакше ми б навіть не спробували... У нас є деякі дати... ми прагнемо до середини наступного місяця, десь в середині листопада", - сказав міністр.

Він також додав, що Україна робить останню спробу "слідувати по мінськиму шляху".

"Ми відкрито говорили всім, що робимо, мабуть, останню чесну спробу слідувати по мінському шляху. Якщо це не спрацює, нам доведеться звернутися до плану Б", - сказав Пристайко, не уточнивши деталі плану.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі у нормандському форматі буде відома наступного тижня.

Також він повідомив, що під час зустрічі в нормандському форматі не підтримає компромісні рішення, які загрожують настроїв в Україні. За його словами, для України головним пріоритетом є припинення війни. Незважаючи на це, рішення, які будуть загрожувати українцям, прийняті не будуть.