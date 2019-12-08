Пристайко назвав головну "червону лінію" на нормандському саміті

Основна "червона лінія" української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня - повернення під контроль української влади всією територією країни в межах її міжнародно-визнаних кордонів. Про це написав глава МЗС України Вадим Пристайко в своєму акаунті в Twitter.

"Завтра нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських в'язницях і заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, - міжнародно визнана державний кордон України", - написав Пристайко.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Крім того, під час нормандського саміту 9 грудня не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Пристайко назвав вимоги Зеленського до Путіна на зустрічі 9 грудня. Зокрема, повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиного неподільного держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством.