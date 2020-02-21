Пристайко з Гутеррішем обговорили відновлення та реінтеграцію Донбасу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, з яким обговорив надання гумдопомоги Україні та реінтеграцію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

Гутерріш підтвердив відданість резолюціям ООН щодо поваги суверенітету та територіальної цілісності України.

"Упевнений, що світова організація може відігравати активну роль й на інших напрямах врегулювання російсько-українського конфлікту, зокрема у контексті можливого розгортання операції з підтримання миру, а також у відновленні та реінтеграції постраждалих регіонів України", - підкреслив Вадим Пристайко.

Також, за даними прес-служби МЗС, Пристайко провів зустріч з головою 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде. Український міністр розповів про грубе порушення прав людини, неповагу до норм міжнародного права, збройну агресію. Пристайко висловив сподівання на скоріше завершення міжурядових переговорів щодо реформування Ради Безпеки ООН.

"Проблема тимчасово окупованих територій України має залишатися на порядку денному Генасамблеї ООН до їхньої повної деокупації та поновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.