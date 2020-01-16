Пристайко і держсекретар Британії обговорили розслідування катастрофи літака МАУ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко та державний секретар великої Британії у закордонних справах Домінік Рааб обговорили розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, Пристайко та Рааб провели переговори в рамках зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Великобританії, Швеції та Афганістану з розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Співрозмовники відзначили важливість спільних дій для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи українського літака. Також вони домовилися, що Україна і Великобританія докладуть всі зусилля для притягнення винних до відповідальності та забезпечення виплати Іраном належної компенсації сім'ям загиблих.

Пристайко повідомив, що українська сторона готова надати допомогу в репатріації тіл загиблих громадян Великобританії.

Крім того, Домінік Рааб зазначив, що попри вихід з Євросоюзу, Британія і надалі буде залишатися відданим другом України й буде підтримувати суверенітет та територіальну цілісність держави. Він також поінформував про деякі аспекти майбутньої імплементації у Великобританії санкцій в рамках так званого "Акту Магнітського".

Нагадаємо, в Лондоні пройде зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Крім того, Вадим Пристайко повідомив, що Великобританія повторно запросила Володимира Зеленського відвідати країну з офіційним візитом.