Пристайка з главою МЗС Нідерландів обговорили катастрофу МН17

Міністри закордонних справ України та Нідерландів Вадим Пристайко і Стефан Блок обговорили співпрацю в справі про збитий малайзійського боїнга MH17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко в Twitter.

За його словами, він разом з главою зовнішньополітичного відомства Нідерландів також обговорили ситуацію на сході України й "Північний потік-2".

"Поглиблене обговорення з нідерландським міністром Стефаном Блоком ситуації на сході України, санкцій ЄС і "Північного потоку-2", а також поточної підготовки до першого судового розгляду MH17 в Гаазі", - написав він.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.