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Ускоренный рост цен и экономический спад: ожидания в странах еврозоны ухудшились

Фото: инфляционные ожидания в ЕС ухудшились (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляционные ожидания среди потребителей еврозоны в сентябре продолжали расти, несмотря на заметное снижение прогнозов экономического роста и доходов, показал новый опрос Европейского центрального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инфляция месяц за месяцем бьет новые рекорды, вызывая опасения, что заработная плата, которая по-прежнему растет относительно медленно, в конечном итоге последует за ней, запустив труднопреодолимую спираль повышения заработной платы и цен.

Но исследование, по-видимому, указывает на то, что инфляция и рост доходов останутся несогласованными, предлагая некоторое облегчение для ЕЦБ, который уже повысил ставки на 200 базисных пунктов за три месяца в самом быстром цикле ужесточения за всю историю.

Потребители еврозоны прогнозируют инфляцию на уровне 7,3% в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 6,9%, которые они ожидали в августе, говорится в обзоре потребительских ожиданий ЕЦБ.

В перспективе трех лет инфляционные ожидания выросли в среднем до 4,8% с 4,7%, что говорит о слабой уверенности потребителей в том, что ЕЦБ удастся к тому времени вернуть рост цен к своему целевому уровню в 2%.

Долгосрочные инфляционные ожидания росли в течение последних 18 месяцев, и потребители стали более пессимистично относиться к росту цен задолго до войны России с Украиной.

Домохозяйства ожидают, что их доходы увеличатся всего на 0,6% в течение следующего года, по сравнению с 1% месяцем ранее, в то время как ожидания в отношении расходов оставались стабильными, что говорит о том, что потребители ожидают увеличения своих сбережений.

Среди крупнейших стран блока испанские потребители ожидают лучшего роста доходов, а итальянцы - самого низкого.

Потребители также более пессимистично относятся к экономическому росту.

Опрос показал, что потребители ожидают, что экономика валютного блока из 19 стран сократится на 2,4% в следующие 12 месяцев, сообщил ЕЦБ, что является значительным снижением по сравнению с сокращением на 1,7%, прогнозируемым в августе.

Напомним, инфляция в крупнейших экономиках мира достигла максимума с начала 1980-х годов и в некоторых из них превысила 10%.

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