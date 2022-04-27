Прийшли "стерти" націю з лиця землі. Денисова закликала ООН розслідувати злочини РФ

За словами Денисової, у соцмережі "злили" фото листівки, яку розповсюджують у церквах, де чорним по білому написано: "Стерти українську націю з лиця землі".

"Після того, як фото листівок поширилося в мережі Інтернет, у Брянській єпархії російської церкви стали виправдовуватися, що вони підроблені", - наголосила Денисова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочину геноциду та порушень прав людини Росії в Україні.