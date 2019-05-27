Приріст капітальних інвестицій уповільнився на початку 2019 року

Державна служба статистики Україні оприлюднила попередні дані щодо капітальних інвестицій у першому кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, інвестиції зросли за квартал на 17,8%.

Данні Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, "Тимчасове розміщування й організація харчування" та "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони зросли більш ніж три рази.

Зміна капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за перший квартал 2019 року

Дані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, в травні Державна служба статистики Україні оприлюднила остаточні дані щодо капітальних інвестицій у 2018 році. За уточненими даними статистичного відомства, інвестиції зросли за рік на 29,0% до 578,7 млрд грн. Раніше повідомлялося про зростання лише на 16,4%.

Таким чином, зростання капітальних інвестицій прискорилося в порівнянні з 2017 роком, коли інвестиції зросли на 24,8%. Данні Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, як "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони зросли більш ніж в два рази (на 122,1%), "Інформація та телекомунікації" (62,5%), "Оптова та роздрібна торгівля" (53,9%).