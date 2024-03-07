Естественный отбор. Россия не будет соперничать на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике

Атлеты из РФ не будут соревноваться в спортивной гимнастике на грядущей Олимпиаде. Ранее они получили возможность попасть на Игры-2024 в нейтральном статусе.

В ноябре прошлого года Международная федерация гимнастики определила критерии нейтральности для белорусских и российских спортсменов. В результате представители страны-агрессора и ее союзника имели возможность пробиться на Олимпийские игры в личных соревнованиях. Впрочем, этому сценарию помешал Европейский гимнастический союз.

Последним шансом для российских гимнастов завоевать путевки на Игры были этапы Кубка мира. ЕГС заблокировал возвращение представителей РФ в соревнования, поэтому они пропустили три из четырех этапов и досрочно упустили возможность побороться за лицензии на одном из снарядов. Белорусы Алена Титовец и Егор Шармаков остаются в борьбе.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.