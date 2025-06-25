Природа или саботаж? Почему в Харькове массово гибнут хвойные деревья и есть ли шанс их спасти
В Харькове и области начали гибнуть хвойные насаждения. Сосен и елок становится все меньше, а среди местных жителей ходят слухи о якобы умышленном уничтожении деревьев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию местного издания "Думка" с комментарием инженера-лесопатолога Государственного специализированного лесозащитного предприятия Ирины Ридкокаши.
Почему в Харькове и области гибнут хвойные деревья
По словам эксперта, проблема с сосновыми насаждениями и хвойными деревьями в целом возникает из-за изменения климатических условий.
"Сейчас меняются наши климатические условия, то есть в городе повышается температура. И мы видим это уже на протяжении нескольких лет", поделилась инженер-лесопатолог.
Она объяснила, что средняя температура в Харькове и области уже больше, чем была, например, пять лет назад. Именно это имеет негативное влияние на хвойные насаждения.
Кроме того, "когда растение теряет свой иммунитет из-за того, что оно повреждено солнцем", увеличиваются риски:
- заселения на него стволовых вредителей;
- подхвата им болезней.
"Общий иммунитет растения уже снижен", - отметила Ридкокаша.
Правда ли, что в городе намеренно уничтожают деревья
Ранее в Харькове (на улице Непокоренных, вблизи супермаркета "Караван") засох, а затем после обстрела сгорел сосновый бор. При этом среди местных жителей начали распространяться слухи о якобы умышленном уничтожении бора для строительства там жилого комплекса.
В то же время по мнению специалиста, предположение горожан о таком якобы умышленном уничтожении хвойных насаждений в Харькове является неоправданным.
"Я считаю, что это ложная информация. То есть такого у нас не может быть", - отметила Ридкокаша.
Она рассказала также, что работники Государственного специализированного лесозащитного предприятия пытаются как можно скорее спасти деревья:
- организовывают необходимые меры для борьбы с вредителями и болезнями;
- поливают такие насаждения.
"То есть, я считаю, что преднамеренного здесь ничего нет. Это - только природа", - добавила специалист.
Есть ли шанс на выживание у сосен и елок Харькова
По мнению инженера-лесопатолога, со временем харьковские хвойные растения:
- адаптируются к стремительному потеплению;
- сформируют иммунитет к некоторым вредителям.
"Конечно, потепление будет. Но все равно у растений есть определенный иммунитет и они адаптируются к определенным условиям. Поэтому даже с повышением температуры, растения, я думаю, все равно у нас будут жить", - поделилась Ридкокаша.
Кроме того, может произойти определенное замещение местных хвойных деревьев на южные виды.
"Например, есть сосна крымская, которая в теплых условиях очень хорошо растет. Возможно, если у нас уже есть поврежденные насаждения, их можно заменить более устойчивыми видами", - объяснила эксперт.
В завершение она напомнила, что такие процессы неизбежны.
"Адаптация есть всегда, все адаптируется под природные условия", - подытожила представительница Государственного специализированного лесозащитного предприятия.
Напомним, ранее заместитель директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, кандидат биологических наук Николай Шумик в интервью РБК-Украина рассказал, что климатические изменения и температурные скачки существенно влияют на растения, ведь они "не знают, как себя вести".
Кроме того, он объяснил, почему сиреневая аллея в Ботсаду считается настоящей жемчужиной Киева и грозит ли ей исчезновение из-за старения.
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