Прип'ять засяяла вогнями: в Зоні відчуження активували ARTEFACT

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22 листопада на території Чорнобильської зони відчуження відбулася активація "Артефакту" - унікальної діджитал-скульптури, яка була створена арт-проектом ARTEFACT за підтримки Українського культурного фонду.

Журналісти Styler змогли не тільки побувати на місці, де 32 роки тому сталася одна з найстрашніших екологічних катастроф світу, але і стати свідками "запуску" скульптури, яка закликає громадськість звернути увагу на глобальну проблему поширення новинних фейків і маніпулювання інформацією. На думку організаторів проекту, в часи гібридних воєн, які спостерігаються по всьому світу і в тому числі в Україні, - це як ніколи актуально.

Фото: Організатори проекту ARTEFACT розповідають про цінності скульптури (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як повідомили організатори проекту, в інформаційну епоху важливо навчитися фільтрувати правду від брехні (фейку), бути медіа-грамотним. Тому символізм скульптури робить відсилання до знаменитої повісті братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі". У Зоні відчуження з'являється Артефакт, здатний відповісти на найважливіші питання і виконати бажання людей. Твір був своєрідним пророцтвом, оскільки Зона відчуження, описана в повісті, незабаром з'явилася на карті. Настав час з'явитися і Артефакту.

Фото: Чорнобильська зона відчуження (РБК-Україна/Віталій Носач)

Локацією для активації "Артефакту" було обрано місто-привид Прип'ять, в якому життя зупинилася після 26 квітня 1986 року, коли стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. В той день жителі містечка не знали всієї правди про трагедію, про те, який потужний викид радіоактивних речовин було здійснено в навколишнє середовище. Як відомо, не знали про це і жителі довколишніх міст. В той час, як іноземні ЗМІ повідомляли про загрозу для життя людей, у Києві й інших містах України та Білорусі проводилися святкові демонстрації і гуляння до Першотравня. Приховування інформації від населення спричинило за собою ланцюг непоправних наслідків для здоров'я багатьох людей.

"Це зародження проекту. Його перший крок. Вперше ми презентуємо new media art скульптуру в Зоні відчуження. Це було не просто, але це лише початок", - поділилася куратор арт-проекту ARTEFACT Світлана Коршунова.

Фото: Світлана Коршунова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вона подякувала всім, хто взяв участь у проекті і підтримав їхню ініціативу. Світлана зазначила, що наступним етапом стане створення документального фільму ARTEFACT, а також розміщення бібліотеки "Звуків Чорнобиля" на одному з провідних світових магазинів музичних семплів.

Як з'ясувалося, музичний супровід до скульптури створив всесвітньо відомий артист, номінат премії "Греммі" Крістоф Етьє в колаборації з автором "Артефакту", українським медіа-митцем RASSVET. Саундтрек був створений на основі бібліотеки "Звуків Чорнобиля", яка була записана в Зоні відчуження.

Фото: Чорнобильська зона відчуження (РБК-Україна/Віталій Носач)

Директор Українського культурного фонду Юлія Федів повідомила, що на реалізацію арт-об'єкту було виділено 1 млн 400 тисяч грн.

"Аудіовізуальні індустрії є одним з восьми пріоритетних секторів для Українського культурного фонду, адже культура, інформаційна безпека є надзвичайно важливі, спираючись на ті події, які відбуваються в житті українського народу, а культура є мега-складовою, щоб досягти компромісу і налагодити прозорі інформаційні потоки", - зазначила Юлія Федів.

Фото: місто-привид Прип'ять (РБК-Україна/Віталій Носач)

До того часу, як закінчилася екскурсія по території Чорнобильської зони відчуження, огляду радіолокаційної станції "Дуга" і щільного обіду в їдальні АЕС, стемніло. Журналістам видали білі захисні комбінезони, які слід було надіти поверх основного одягу, і всі вирушили до центральної площі Прип'яті.

Фото: дорогою до ДК "Енергетик" (РБК-Україна/Віталій Носач)

Місцевість вже сяяла різнокольоровими вогниками и на тлі безлюдній тиші.

Фото: дорогою до ДК "Енергетик" (РБК-Україна/Віталій Носач)

І ось з'явилася ВОНА - величезна сяюча зірка, в центрі якої перебували монітори. Навколо - додаткове оформлення і світлова інсталяція. Зірка була підвішена на кран.

Журналісти в білих комбінезонах стали доповненням до футуристичної атмосфери арт-об'єкта.

Фото: активація "Артефакту" - діджитал скульптури (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Такої великої кількості людей (близько 200 осіб - Ред.) у цьому особливому місці ще не було. Це історичний момент. Це можливість побувати в майбутньому, тому що через років 60-70 все зміниться, і Чорнобиль буде виглядати трохи футуристичним", - підсумував ведучий презентації.

Додамо, що після Прип'яті представлена діджитал-скульптура вирушить до Європи для участі у тематичних виставках.

Нагадаємо, раніше Styler повідомляв, що книга про Чорнобильську трагедію українського історика і письменника Сергія Плохія отримала престижну британську літературну премію Бейлі Гіффорда.

Також у червні в центрі Києва пройшли зйомки американського міні-серіалу про аварію на Чорнобильській атомній станції під назвою "Chernobyl".