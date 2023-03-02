RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прекратите эту войну: Бербок обратилась к Лаврову на встрече G20

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия призвала Россию закончить войну против Украины и прекратить нарушать международный порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она парализовала работу G20 своей захватнической войной против Украины.

Бербок обратилась к министру иностранных дел Сергею Лаврову на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки" в Индии.

"Мы верим в многосторонность. Прекратите эту войну! Прекратите нарушать международный порядок!" - сказала она.

Напомним, вчера Бербок заявила, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, его целью является уничтожение Украины.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Россию вывести войска для мирных переговоров с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛавров