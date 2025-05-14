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Прекращение подачи горячей воды в Киеве летом: КГГА опровергло фейки

Фото: КГГА опровергла слухи об отключении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве опровергли распространенную информацию о прекращении подачи горячей воды летом. Горячая вода будет подаваться в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как заявили в КГГА, в компании "Киевтеплоэнерго", предоставление горячей воды в столице будет осуществляться в штатном режиме, и возможные временные отсутствия услуги не связаны с экономическими или техническими проблемами.

Как указано в официальном сообщении, временное отсутствие горячей воды может возникнуть только из-за аварийных ситуаций или во время плановых гидравлических испытаний тепловых сетей.

В случае аварий компания гарантирует ликвидацию проблемы в течение суток с последующим восстановлением услуги.

Указано, что плановые испытания, которые длятся до двух недель, проводятся для проверки состояния сетей и их подготовки к следующему отопительному сезону.

В случае выявления повреждений сроки могут корректироваться, однако это не влияет на общую стабильность поставок.

Напомним, на трех филиалах коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" начали подготовку к следующему отопительному сезону.

Согласно информации предприятия, в связи с проведением сопрессовки и дефектирования тепломагистралей, с 15 апреля по 16 мая будут останавливать горячее водоснабжение.

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КГГАКиевтеплоэнерго