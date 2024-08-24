Прекращение операции ВСУ в Курской области зависит от Путина, - премьер Литвы
Россия может остановить операцию Украины в Курской области. Для этого нужно закончить войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните на пресс-конференции с президентами Украины и Польши.
"Россия начала эту войну. Украина - защищается. Меня удивляет, что иногда люди думают, что война может идти только на территории Украины. Но это просто нечестно. Россия должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории", - сказала она.
Шимоните подчеркнула, что мир наблюдает за происходящим в Курской области. Премьер считает, что диктатор Путин не волнуется за своих людей или за свои границы, и это не удивляет.
"Он не беспокоится о защите своего народа, потому что ценность жизни в России совсем иная, чем ценность жизни в наших государствах. Ответ прост. Россия может прекратить все эти операции, в Курске, где угодно. Она может просто прекратить войну и мы вернемся к мирной жизни. Поэтому остановка операции в Курске зависит от Путина", - заявила глава правительства Литвы.
Операция ВСУ в Курской области
С 6 августа продолжается Вооруженные силы Украины на территории Курской области. Силы обороны продвинулись на десятки километров вглубь обороны врага в приграничных районах.
Украина контролирует города Суджа, где находится газоизмерительная станция, обеспечивающая транзит российского газа в Европу через территорию Украины.
Также в Курской области была создана военная комендатура, которую возглавил украинский генерал Эдуард Москалев.
О том, что означает операция ВСУ в Курской области и как это может повлиять на войну, - узнайте в материале РБК-Украина.
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