Прекращение обмена разведданными с Украиной уже влияет на ситуацию на фронте, - СМИ

Высокопоставленные чиновники из западных стран и Украины заявили, что прекращение предоставления разведданных со стороны США уже способствовало продвижению российских сил на поле боя, сообщает издание.

В то же время Time пишет, что украинские войска не могут использовать "некоторые из лучших систем вооружения" из-за прекращения военной помощи от Соединенных Штатов.

Источник в украинском правительстве заявил изданию, что больше всего пострадали украинские операции в Курской области. Кроме того, украинские силы потеряли возможность обнаруживать российские самолеты, которые приближаются к границам Украины.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что не может независимо подтвердить эти данные. Однако он оценивает, что полное прекращение обмена разведданными со стороны США "серьезно подорвет" способность Украины защищаться от наступательных операций России.

Приостановление обмена разведданными между США и Украиной

Напомним, на днях стало известно, что США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, что подтвердил директор ЦРУ. Ранее сообщалось, что Вашингтон лишь ограничил передачу данных для ударов по территории России, но продолжал делиться информацией о позициях оккупантов.

В то же время глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

Также, по данным СМИ, Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.