Пріоритети влади в податковій політиці шкідливі для розвитку України, - економіст

"Це велика шкода економіці України. Нагадаю, що в європейських країнах при ставці такій, як у нас, 20%, в деяких країнах 14%, ще застосовують нульову або пільгову ставку для товарів і послуг для населення, культурних закладів, і різних важливих галузей для тієї чи іншої країни. Тобто, середня ставка значно нижча, ніж 14%, як у Франції", - розповів Лановий.

За його словами, нинішня влада поставила за мету збільшити надходження до бюджету, але не шляхом забезпечення умов для економічного зростання, а виключно шляхом підвищення податків, що, на його думку, є неприпустимим.

"Метою є зростання добробуту людей, збільшення робочих місць, збільшення середньої зарплати, збільшення продуктивності праці, нових об’єктів, виробництв і т.д. От що є метою. А вони, навпаки, душать виробництво заради якихось ефемерних доходів до бюджету, які потім в принципі використовуються дуже погано… Установка і пріоритети в управлінні економікою шкідливі у цієї команди при владі", - підсумував Лановий.