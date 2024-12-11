Приоритетное задание. В Госспецсвязи объяснили, как дроны будут поставляться на передовую

"Обеспечение военных дронами является приоритетной задачей, определенной президентом Владимиром Зеленским", - отметили в службе.

Госспецсвязи подчеркнуло, что совместно с Минобороны обеспечивает выполнение планов закупки, включающий эффективную процедуру закупок, в соответствии с законодательством. Министерство обороны в это время также определяет стратегическое видение потребностей Вооруженных сил Украины в беспилотных системах, учитывая запросы подразделений.

Умеров отметил, что благодаря системной работе количество экипажей БПЛА в армии выросло в 7 раз в год.

"Снабжение дронов на передовую будет проходить в определенных объемах и сроках", - подчеркнули в Госспецсвязи.

В свою очередь Потий подчеркнул важность слаженной работы всех участников процесса.

Мы все работаем как единая команда, ведь хорошо понимаем, что только качественная работа каждого звена обеспечивает высокую эффективность всего процесса. Это единственный возможный подход на пути к победе. Мы на постоянном контакте с коллегами из Министерства обороны и составляющих Сектора безопасности и обороны, что позволяет нам оперативно отвечать на вызовы с учетом плана Генерального Штаба и Министерства Обороны Украины", - сказал он.