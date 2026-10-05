Атаки РФ истощили резервы: Украина ищет дополнительные локомотивы в Европе

В Украине возник критический дефицит резервных локомотивов из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Это ставит под угрозу экспорт зерна и железной руды.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По его словам, Украина почти исчерпала свой запас резервной железнодорожной техники. Поэтому власти ведут переговоры со странами ЕС, которые имеют аналогичную ширину железнодорожного пути, по возможному предоставлению дополнительных локомотивов для спасения экспорта.

По словам исполнительного директора компании ТИС Никиты Грубова, только в районе терминала в порту "Южный" из-за вражеских атак было потеряно три локомотива.

"Дефицит уже стал слабым местом портовой логистики", - сообщил он.

FT отмечает, что даже возобновление работы черноморских портов не решает проблему, если нет возможности транспортировать грузы непосредственно к причалам.

Кроме того, в последние недели Россия существенно активизировала целенаправленные удары по поездам, перевозящим основные экспортные грузы Украины - зерно и железную руду.