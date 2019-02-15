Ухвалених законів у рамках імплементації угоди з ЄС недостатньо, - Парубій

Спікер ВР зазначив, що після затвердження дорожньої карти реалізації угоди Рада ухвалила 12 євроінтеграційних законів

Количества принятых Верховной радой законов в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом пока недостаточно. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий заявил во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера, после утверждения дорожной карты реализации соглашения Верховная рада приняла 12 евроинтеграционных законов. Парубий отметил, что совместно с премьер-министром Владимиром Гройсманом был утвержден совместный план принятия евроинтеграционных законов.

"Одним из наших постоянных приоритетов были законы, направленные на выполнение Соглашения об ассоциации. Мы определили перечень законов и определили, какие из них наиболее стратегические. За этот период, когда была утверждена дорожная карта законодательного обеспечения реализации Соглашения об ассоциации было принято в целом 12 законов, которые уже вступили в силу. В первом чтении было принято 9 законов, а 6 законов отправлены в комитеты на повторное первое чтение", - сообщил Парубий.

По его словам, каждый из принятых евроинтеграционных законов является фундаментальным.

"По каждому из законов была большая дискуссия в зале. Каждый из законов принадлежал к различным сферам общественной жизни... Это кодекс Украины по процедурам банкротства, это закон Украины об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, это закон Украины об эффективном управлении правообладателями в сфере авторского права", - отметил глава парламента.

Спикер признал, что количества принятых законов пока недостаточно.

"Я понимаю, что этого недостаточно на том пути, который мы выбрали, и это не выполнение всех задач, которые стояли перед властью, но я уверен, что парламент продемонстрировал твердую волю", - добавил он.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что украинцы плохо осведомлены о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом.

Он также подчеркнул, что в Верховной раде должна улучшиться координация между Кабмином и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабмине заявили о саботаже народными депутатами евроинтеграционных законов.