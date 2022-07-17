"Прийняття бажаного за дійсне". В Британії прокоментували чутки про хворобу Путіна
Командувач британської армії Ентоні Радакін не вірить у чутки про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін має смертельну хворобу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.
"Деякі з цих коментарів про те, що він у поганому стані або що його хтось точно вб'є чи скине, – я думаю, вони приймають бажане за дійсне", - заявив Радакін.
За словами командувача британської армії, він бачить в Росії відносно стабільний режим, ієрархію та здатність Путіна придушити будь-яку опозицію, у зв'язку з чим в країні поки немає нікого, хто погодився б кинути йому виклик.
Водночас Радакін вважає, що російська загроза існуватиме ще багато років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови МВС Вадима Денисенка, Путін можливо почав готувати одну з доньок своєю наступницею.
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