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"Прийняття бажаного за дійсне". В Британії прокоментували чутки про хворобу Путіна

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Неділя 17 липня 2022 14:56
"Прийняття бажаного за дійсне". В Британії прокоментували чутки про хворобу Путіна Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Командувач британської армії Ентоні Радакін не вірить у чутки про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін має смертельну хворобу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

"Деякі з цих коментарів про те, що він у поганому стані або що його хтось точно вб'є чи скине, – я думаю, вони приймають бажане за дійсне", - заявив Радакін.

За словами командувача британської армії, він бачить в Росії відносно стабільний режим, ієрархію та здатність Путіна придушити будь-яку опозицію, у зв'язку з чим в країні поки немає нікого, хто погодився б кинути йому виклик.

Водночас Радакін вважає, що російська загроза існуватиме ще багато років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови МВС Вадима Денисенка, Путін можливо почав готувати одну з доньок своєю наступницею.

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Великобританія Володимир Путін
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