"Принятие желаемого за действительное". В Британии прокомментировали слухи о болезни Путина
Командующий британской армии Энтони Радакин не верит в слухи о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет смертельную болезнь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.
"Некоторые из этих комментариев о том, что он в плохом состоянии или что его кто-то точно убьет или сбросит, - я думаю, они принимают желаемое за действительное", - заявил Радакин.
По словам командующего британской армии, он видит в России относительно стабильный режим, иерархию и способность Путина подавить любую оппозицию, в связи с чем в стране пока нет никого, кто согласился бы бросить ему вызов.
В то же время Радакин считает, что российская угроза будет существовать еще много лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, Путин возможно начал готовить одну из дочерей своей преемницей.
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