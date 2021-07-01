Ухвалення законів з пакету "Кримської платформи" - впевнений крок до деокупації Криму, - Умєров

"Ми даємо чіткий сигнал кримським татарам та світові, що українська влада продовжує дипломатичну боротьбу за Крим. Україна має показати світу, що ми не лише просимо про допомогу, а й робимо важливі кроки для деокупації", - сказав Умєров.

Він додав, що пакет законів "Кримська платформа" - не тільки впевнені кроки з деокупації півострова, але й також кроки до інтеграції корінних народів та дотримання захисту їхніх прав.

"Закон про корінні народи - дуже важливий документ для кримських татар. Ми чекали на його ухвалення майже 30 років", - сказав Умєров.

Він пояснив, що термін "корінні народи" з’явився у Конституції ще 25 років тому. Конституція каже, що права корінних народів визначають виключно закони України. Але до сьогодні такого закону в Україні не було.

"Ключове в законі - ми нарешті дали визначення, хто такі корінні народи. Корінні народи - це народи, які історично сформувались виключно на території України, мають власну мову, культуру та традиції, але, при цьому, не мають іншої історичної Батьківщини, крім України. Це - кримські татари, караїми та кримчаки. Також у законопроекті закріпили культурні, освітні та мовні права корінних народів. Наприклад, видавати ЗМІ мовою корінних народів", - пояснив депутат.

Політик також додав, що усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Тож Україна приводить своє у відповідність до міжнародного законодавства, у тому числі і нормативних актів ООН.

"Інший важливий закон, який ми сьогодні ухвалили - закон про скасування вільної економічної зони "Крим". ВЕЗ "Крим" - це дискримінаційний для людей та ганебний з юридичної точки зору закон. На міжнародних майданчиках ми постійно звертаємо увагу наших колег на системні порушення прав людей, а самі вже восьмий рік на рівні закону прирівнюємо наших людей з кримською пропискою до іноземців", - сказав Умєров.

Парламентар пояснив, що сьогодні всі люди, які залишились жити в Криму чи мають кримську прописку, на рівні закону прирівнюються до нерезидентів, тобто іноземців. Це створює їм додаткові проблеми для здійснення банківських послуг чи під час процедур успадкування майна.

Інший момент - з 2015 року Україне не веде жодної торгівлі з окупантом. Але у нас досі діяв застарілий закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і особливості здійснення економічних відносин". Це створює тіньові можливості для нечесних бізнесменів продовжувати торгівлю з окупантом.

"Я постійно чую від людей з Криму прохання скасувати нарешті цей закон. Над цим законом ми понад рік працювали із представниками Меджлісу, громадянського суспільства, представництвом президента в Криму, десятком державних установ та колегами з парламенту. Він виважений, юридично коректний та діє в інтересах національної безпеки України", - наголосив Умєров.