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Примусове списання вагонів спричинить кризу в економіці України, - промисловці

Автор: РБК-Україна

Промислові підприємства України впевнені: скорочення термінів експлуатації вагонів, яке ініціює Міністерство інфраструктури України, призведе до дефіциту вагонного парку, а як наслідок - до кризи в економіці, викликаної зривом відвантаження сировини та товарів. Також ініціатива спричинить зупинку проекту "Велике будівництво", ініційовану президентом.

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Про це заявили представники усіх промислових галузей України під час прес-конференції.

Промисловці порахували: обмеження на експлуатацію вантажних вагонів призведе до списання близько 68 тисяч вагонів. Це створить штучний дефіцит на ринку вантажних вагонів, в результаті якого промисловість зазнаватиме численні збитки, а економіка України недоотримає близько $2 млрд на рік валютної виручки.

Найбільше постраждає "Укрзалізниця", якій до 2028 року доведеться списати усі зерновози та половину парку піввагонів. Це призведе до втрат надходжень від перевезень - у той час, як у цьому році УЗ вже має збитки у розмірі 9 мільярдів гривень.

Крім того, ця ініціатива йде врозріз з європейськими директивами, наголосили учасники прес-конференції: у ЄС єдина вимога до вагонів - технічний стан вагону, вік значення не має.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціює обмеження строку експлуатації вантажних вагонів. Вік, після якого пропонується списувати вагони, для деяких видів вагонів пропонується встановити на рівні 33 років, з подальшим щорічним зменшенням.

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