"Принцип салями". Кулеба рассказал, как противодействовать России в ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в ходе дискуссии , организованной Chatham House.

"Нужно применить "принцип салями". И первый "отрез салями" должен показывать простой факт, что президентство РФ в Совбезе ООН - это самое большое нарушение в 21 веке", - отметил министр.

По его словам, сейчас необходимо показать правду, каким образом Россия туда попала и как именно она до сих пор там удержалась.

"Второй "отрез" должен показать, что Россию нужно делить. Я думаю, что это возможно", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба сообщил, что если Россия все же будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля, то ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Украина проводила консультации с постоянными членами Совбеза, чтобы не допустить российского председательства.

Кулеба также назвал председательство России в Совбезе "злой шуткой".

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