Принц Уильям планирует масштабные изменения в британской монархии

Наследник британского престола принц Уильям в интервью заявил о намерении внести изменения в работу монархии, одновременно подчеркнув важность сохранения традиций. Он отметил, что изменения будут умеренными, но необходимыми для современного общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Guardian.
Принц Уэльский отметил: "Меня увлекает именно идея возможности некоторых изменений. Не слишком радикальные изменения, но изменения, которые, по моему мнению, необходимы".
Он подчеркнул, что хочет обновить подходы, сохраняя при этом исторические традиции, которые играют большую роль в жизни королевской семьи.
Наследник престола отметил, что иногда традиции нужно пересматривать: "Ты смотришь на традиции и спрашиваешь себя: "Соответствует ли это сегодняшним целям? Или это правильный подход?". Цель — сохранять ценности, но адаптировать их к современным реалиям.
Принц подчеркнул, что хочет создать мир, в котором его старший сын, принц Джордж, будет гордиться тем, что делает семья. Он добавил, что дети не пользуются мобильными телефонами, чтобы избежать давления со стороны СМИ, с которым сталкивались он и его брат Гарри.
На вопрос о подготовке к короне Уильям ответил: "Это не то, о чем я думаю, просыпаясь утром… Если я не буду верен себе, своим убеждениям и ценностям, то все остальное потеряет смысл". Он подчеркнул, что важно руководить обязанностями, а не подчиняться им.
Напоминаем, что принцесса Великобритании Анна с необъявленным визитом посетила Киев, чтобы лично выразить поддержку украинским детям, которые пострадали в ходе российской агрессии. Во время пребывания в столице она встретилась с местными школьниками и волонтёрами, подчеркнув важность помощи и солидарности с детьми, переживающими последствия войны.
Отметим, что во время визита в Киев принцу Гарри преподнесли черную вышиванку с его инициалами, созданную украинским брендом GUNIA Project. Подарок лично вручили соучредитель марки Наталья Каменская, подчеркнув символическое значение изделия.