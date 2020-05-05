Принц Вільям дозволив літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу

В рамках боротьби з коронавірусом принц Вільям дозволив британським літакам швидкої допомоги приземлятися для дозаправки на приватному майданчику Кенсінгтонського палацу. Про це повідомляє Evening Standard.

Завдяки такому рішенню медикам більше не доведеться витрачати час на те, щоб дістатися до найближчої автозаправної бази в Уотфорді і вони зможуть врятувати більше життів.

Раніше приватний посадковий майданчик використовувалося переважно для вертольотів королівської сім'ї.

За останніми даними університету Джона Хопкінса, коронавірусом у Великій Британії заразились191 832, з них майже 28 809 осіб померли.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, країна пройшла пік захворюваності на коронавірус і вже наступного тижня уряд оприлюднить план щодо зняття карантинних обмежень, введених за пандемії.

Раніше уряд Великої Британії розширив список громадян, які мають право пройти тест на коронавірус. Можливість пройти тестування на COVID-19 отримали громадяни, які працюють з дому, всі жителі і персонал будинків престарілих, а також громадяни, старші 65 років при наявності симптомів. До цього тестування проводилося всім медпрацівникам.