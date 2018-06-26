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Принц Вільям відвідав меморіальний комплекс "Яд ва-Шем" в Єрусалимі

НовиниПолітика    26.06.2018 - 13:30
Фото: принц Вільям у меморіальному комплексі "Яд ва-Шем" (twitter.com)
Фото: принц Вільям у меморіальному комплексі "Яд ва-Шем" (twitter.com)

Вільям поклав квіти до меморіалу жертв Голокосту

Герцог Кембриджський принц Вільям, який перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом, відвідав меморіальний комплекс "Яд ва-Шем" в Єрусалимі (Ізраїль). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що принц поклав квіти до меморіалу жертв Голокосту, а також зустрівся з колишніми в'язнями концтаборів, які пережили геноцид.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям почав у понеділок, 25 червня, перший офіційний візит в Ізраїль і палестинські території.

Принц Вільям прибув в Ізраїль з історичним візитом
Теги публікації: Великобритания, Ізраїль, визит, Принц Вільям  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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