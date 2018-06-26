Принц Вільям відвідав меморіальний комплекс "Яд ва-Шем" в Єрусалимі

Вільям поклав квіти до меморіалу жертв Голокосту

Герцог Кембриджський принц Вільям, який перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом, відвідав меморіальний комплекс "Яд ва-Шем" в Єрусалимі (Ізраїль). Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що принц поклав квіти до меморіалу жертв Голокосту, а також зустрівся з колишніми в'язнями концтаборів, які пережили геноцид.

The Duke of Cambridge visiting @yadvashem Holocaust Memorial Centre lays a wreath at the eternal flame in the Hall of Remembrance #royalvisitisrael #princewilliam pic.twitter.com/11QjX17OP8 — Royal Nikkhah (@RoyaNikkhah) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спадкоємець британського престолу герцог Кембриджський Вільям почав у понеділок, 25 червня, перший офіційний візит в Ізраїль і палестинські території.