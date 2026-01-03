RU

Общество Образование Деньги Изменения

Принудительную эвакуацию объявили в 58 населенных пунктах: о каких областях идет речь

Фото: эвакуация детей с прифронтовых территорий (Telegram Алексея Кулебы)
Автор: Марина Балабан

Из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей принудительно эвакуируют более 3 тысяч детей вместе с родителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.

Решение было принято из-за сложной ситуации с безопасностью.

Как сообщается, в Запорожской области планируют эвакуировать 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух громад.

В Днепропетровской области речь идет об эвакуации 2 463 детей из 40 населенных пунктов пяти громад.

Также 30 декабря в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию в 14 населенных пунктах: в трех ее уже завершили, еще в 11 она продолжается.

Всего, по данным министра, с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные регионы уже эвакуировали около 150 тысяч человек, среди которых почти 18 тысяч детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью.

Для координации процесса работают 17 транзитных центров, где эвакуированные получают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую и социальную помощь, а также поддержку по восстановлению документов и оформлению выплат.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 тысяч мест.

Кроме того, напомнил министр, действует круглосуточная горячая линия 15-48, где можно получить информацию об эвакуации, размещении и помощи для ВПЛ.

 

Гражданские в Донецкой области

Напомним, на территории громад в Донецкой области, признанных зоной активных боевых действий, остаются проживать 13 800 жителей. В частности, гражданские остаются в Покровске и Константиновке.

На подконтрольной территории Донецкой области остаются 12 642 ребенка.

Между тем сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в нескольких регионах.

Непосредственно на прифронтовых территориях на эвакуации работают специализированные подразделения - группы ГСЧС "Феникс" и Нацполиции "Белый Ангел".

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы, читайте в материале РБК-Украина.

ЭвакуацияЗапорожская областьДнепропетровская областьВойна в Украине