Не примитивные удары. В ГУР оценили, когда и чем РФ может начать бить по энергетике Украины

По его словам, сейчас крайне сложно заранее сказать, чего будет больше - ракет или "шахедов". Так же, как сложно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме.

"Она может быть разной. Это могут быть удары с применением исключительно ракет разных типов, могут быть комбинированные удары с использованием и ракет, и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году", - объяснил представитель ГУР.

Как отмечается в материале, распространенный среди аналитиков и специалистов прогноз - россияне будут прибегать к комбинированным ударам с использованием и дронов, и крылатых ракет, и баллистики. Прошлой осенью и зимой противник применял очень мало баллистических ракет для ударов по энергетике, за исключением Х-22 и С-300. Принимая во внимание усиление украинской ПВО, теперь баллистики в ракетных залпах может стать больше.

Однако, по оценке ГУР, враг будет использовать больше именно крылатых ракет, а не баллистики. Х-101, Х-555 плюс "Калибры" - это будут основные ударные элементы, говорит Скибицкий. То, что с 25 сентября Россия не применяет эти ракеты, как раз и может свидетельствовать об их накоплении.

Удары зимой

В прошлом году россияне приступили к ударам по объектам энергосистемы 10 октября, якобы в ответ на атаку Сил безопасности Украины по Крымскому мосту. На самом деле, Кремль использовал это как формальный повод, ведь эти атаки готовил заранее - только под давлением рассерженных радикалов решил начать их раньше. Фактически 45% ракет, выпущенных в октябре-феврале, враг потратил еще до наступления зимних холодов. И это один из ключевых факторов, который Москва, по всей видимости, будет учитывать в этом году. Ведь чем ниже температура - тем больше нагрузка на энергосистему и тем более критичными могут быть ее повреждения.

"Вероятнее всего, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижения температуры ниже нуля ", - отметил Скибицкий.

Подготовка к сложной зиме

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.