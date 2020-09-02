У додатку "Дія" з'явиться електронний підпис

У мобільному додатку "Дія" з'явиться кваліфікований електронний підпис. Це дозволить ідентифікувати українців віддалено, без особистої присутності.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

На сьогоднішньому засіданні уряд схвалив експериментальний проект з реалізації електронного підпису "Смарт-Дія". Така підпис буде діяти протягом короткого періоду часу, що гарантує високий рівень безпеки.

"Смарт-Дія" дозволить підписувати документи, отримувати адміністративні, фінансові та комерційні послуги прямо із смартфона. Віддалена ідентифікація буде здійснюватися на основі даних в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя FaceID.

Протягом півроку ці дані будуть використовуватися для формування короткострокового КЕП. А після завершення терміну потрібно буде знову проходити ідентифікацію за допомогою програми.

Передбачається, що послугою зможуть скористатися близько 8 млн українців з біометричними паспортами і смартфонами з NFC-модулем.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що портал "Дія" призупинив реєстрацію підприємців.

Крім того, стало відомо, що ще 10 державних послуг запустять на порталі і в додатку "Дія" у жовтні.