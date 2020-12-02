ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У додатку "Дій вдома" з'явилася функція інформування про контактних осіб

Середа 02 грудня 2020 10:55
У додатку "Дій вдома" з'явилася функція інформування про контактних осіб
Фото: додаток для самоізоляції (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер повідомив, що у програмі "Вдома", призначеному для самоізоляції хворих COVID-19 людей або тих, у кого є підозра на коронавірус, зробили оновлення. Зокрема додали функцію інформування про контактних осіб.

Про це Руслан Кучер повідомив на брифінгу.

"Є можливість проінформувати контактних осіб, щоб вони також потрапили на самоізоляцію", - сказав він.

Кучер додав, що в програму додали таймер на 24 години для досягнення місця самоізоляції, дія "Покинути місце самоізоляції", а також збільшили термін верифікації з 15 до 20 хвилин.

Крім того, користувачеві додатку тепер будуть надходити сповіщення при отриманні заперечних результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, з 1 грудня під час касових операцій банки можуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія".

Також раніше повідомлялося, що частина даних, які вносяться в додаток "Дія", є у відкритому доступі. Наприклад, можна побачити, хто власник компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство приложение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся