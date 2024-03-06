"Прилеты" в Сумах, Харьковской области и не только: что известно о ночной атаке

При подготовке использовались источники: Telegram-каналы Сумской ОВА, Киевской ОВА, Одесской ОВА, Харьковской областной прокуратуры, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, главы Одесской ОВА Олега Кипера, Воздушных сил ВСУ, ГСЧС, местные Telegram-каналы, Facebook-страница Сумской ГВА.

Чем атаковали оккупанты

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 42 "Шахеда" из четырех направлений: Чауда и Балаклава - Крым, а также Курская область и Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме того, россияне выпустили пять зенитных ракет С-300 из оккупированной территории Донецкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили 38 дронов-камикадзе. ПВО работала в восьми областях Украины.

Сумы

Город Сумы атаковали вражеские беспилотники. Как сообщили местные власти, было зафиксировано три "прилета" в разных частях города. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие, но их количество не уточняется.

ГСЧС позже подтвердила три попадания по разным адресам. На одном месте вспыхнул пожар в трех квартирах пятиэтажного дома. По другому адресу были повреждены дома и легковые автомобили.

t.me/dsns_telegram

В Сумской городской военной администрации сообщили, что один из ударов был по объекту инфраструктуры, два - по гражданским объектам.

Харьковская область

Оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. Глава Харьковской ОВА отметил, что враг пытался ударить семью дронами, часть сбили.

В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея. К счастью, никто не пострадал.

t.me/prokuratura_kharkiv

Одесса

В Одессе еще с вечера 5 марта раздались взрывы. В регионе работала ПВО, уничтожены 18 вражеских беспилотников. Маневры дронов в жилых кварталах усложняли работу сил ПВО.

В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.

Местные СМИ сообщают, что на фоне атаки часть Одессы осталась без света. В частности, возникли проблемы с электроэнергией в микрорайоне Молдаванка.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области ночью сбили шесть "Шахедов". Но в результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Несколько населённых пунктов в области остались без света. Также поврежден частный дом.

Киевская область

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в направлении области. В регионе раздавались взрывы, а местные власти сообщали о работе ПВО.

Днепропетровская область

Россияне с вечера трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Сначала захватчики ударили дронами-камикадзе по Никополю, а также обстреляли Марганецкую общину из тяжелой артиллерии. В результате атаки была повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

Около полуночи защитники сбили над Днепропетровским районом беспилотник.

Черкасская область

Как сообщает ОВА, ночью над Звенигородским районом "Шахед". Разрушений и пострадавших нет.

Донецкая область

Российская армия выпустила по Покровску четыре ракеты С-300. Повреждены 11 многоэтажек, три частных дома и три админздания.

В результате удара один человек получил легкие ранения.

t.me/VadimFilashkin_donoda