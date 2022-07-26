ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Прильотів" не було: у мерії Запоріжжя пояснили, звідки долинали вибухи

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 26 липня 2022 00:08
"Прильотів" не було: у мерії Запоріжжя пояснили, звідки долинали вибухи Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі ввечері місцеві жителі почули звуки вибухів. У самому місті "прильотів" не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

За його словами, гучні звуки лунали з області.

"Обстріли Запоріжжя або Прильоти в місто не зафіксовані, гучні звуки доносилися до нас з області. Там працювало важке артилерійське озброєння ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Спочатку місцева влада повідомляла про 12 поранених, при цьому в офісі генпрокурора говорили про 14.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Зеленський змінив командувача ССО
Зеленський змінив командувача ССО
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні