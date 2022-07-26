"Прильотів" не було: у мерії Запоріжжя пояснили, звідки долинали вибухи
Фото: у Запоріжжі чули звуки вибухів (РБК-Україна, Віталій Носач)
У Запоріжжі ввечері місцеві жителі почули звуки вибухів. У самому місті "прильотів" не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.
За його словами, гучні звуки лунали з області.
"Обстріли Запоріжжя або Прильоти в місто не зафіксовані, гучні звуки доносилися до нас з області. Там працювало важке артилерійське озброєння ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 липня російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Спочатку місцева влада повідомляла про 12 поранених, при цьому в офісі генпрокурора говорили про 14.
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