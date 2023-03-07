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Пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (видео)

Фото: пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

В Луганской украинские пограничники-минометчики уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"В Луганской области наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем. От взрыва загорелся пожар, уничтоживший вражеский блиндаж с тремя захватчиками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники и бойцы Нацгвардии в Бахмуте уничтожили группу наемников ППК "Вагнера". Защитники ликвидировали не менее 7 окупантов.

Также ранее мы писали, что пограничники отразили попытку штурма кафиров на востоке.

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