Украинские военные уничтожили склад боеприпасов оккупантов возле Бахмута (видео)

Украинские военные уничтожили склад российских войск и миномет "Василек" на Бахмутском направлении. У врага ощутимые потери.
Видео уничтожения склада врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Работают 45 ОАБр и 57 ОМПБр. На Бахмутском направлении был уничтожен миномет "Василек" и склад БК", - рассказал он.
Генерал добавил, что ВСУ продвигаются вперед под Бахмутом и это продвижение продолжается.
К тому же, украинские пограничники уточнили, что были убиты три оккупанта, еще 4 ранены.
Как рассказала замминистра обороны Анна Маляр, на утро 29 июня ВСУ продолжают контрнаступление на линии фронта, "выгрызая" каждый метр. У сил обороны есть продвижение сразу на двух направлениях от 1,2 до 1,5 км.
В частности, на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта: в направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.
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