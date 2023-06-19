Пограничники уничтожили склад боеприпасов и двух оккупантов под Бахмутом (видео)

"Огнем и взрывами пограничники уничтожают логистику захватчиков под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведка обнаружила, а минометчики совершили огневой налет на полевой склад, где оккупанты накапливали боекомплект. Одна из артиллерийских мин попала в укрытие-склад, вызвав взрыв.

"В результате уничтожен склад, фортификационное сооружение и двух оккупантов", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении

В районе города Бахмут постоянно продолжаются боевые действия, украинские бойцы не только отражают вражеские атаки, но и местами переходят в наступление.

Недавно сообщалось, что подразделения ВСУ продвинулись на 800-1200 м на северо-западной окраине села Клещеевка Бахмутского района Донецкой области.

Минобороны Британии заявляло, что армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут.