ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на тракторе (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 13:10
Пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на тракторе (видео) Фото: пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на тракторе (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Контрабандисты на тракторе чуть не наехали на пограничников. Их задержали, но после предупредительных выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Ночью к границе с Венгрией приехал трактор с прицепом. Заметив правоохранителей, водитель транспортного средства резко тронулся и начал опасно маневрировать", - говорится в сообщении.

Как рассказали пограничники, остановить мужчину смогли только упреждающие выстрелы.

"Тракториста задержали и, кроме того, нашли еще трех его приспешников. "Разведчики" с тепловизором сидели в поле и следили за пограничными нарядами", - добавляют в ГНСУ

На задержанных оформили админпроизводство, следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами. Для их задержания пришлось открывать стрельбу на предупреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрабанда
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление