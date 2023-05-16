RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами

Фото: пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами в Харьковской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили российский дрон "Картограф" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники приземлили рашистский беспилотник "Картограф" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский БпЛА оснащен камерой с 12 объективами и предназначен для создания планов местности.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков