Пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

По данным военных, вражеский БпЛА оснащен камерой с 12 объективами и предназначен для создания планов местности.

"Пограничники приземлили рашистский беспилотник "Картограф" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

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