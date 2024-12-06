Пограничники задержали военного, который после СОЧ решил вернуться в ВСУ

Возвращение на службу после СОЧ

Напомним, что в конце ноября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил военную часть или дезертировал.

Согласно документу военная служба и действие контракта такого военнослужащего продолжится. Известно, что военнослужащие могут добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года.

Однако, если до 1 января 2025 года военнослужащий не вернется к месту прохождения службы, его ждет наказание. В частности, в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.