Пограничники задержали двух коллаборантов. Имели при себе рубли и телефоны с компроматом

Пограничники обнаружили и задержали двух коллаборантов. Они направлялись в Киев и имели при себе российские рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Защитники отметили, что задержанные ехали в направлении столицы. В их телефонах были доказательства сотрудничества с оккупантами. В частности, пограничники нашли антиукраинскую переписку с лицами, проживающими на временно оккупированной территории.

Также в телефонах нашли разговоры с российскими силовиками и боевиками так называемой "ДНР". У задержанных были номера телефонов российских абонентов и людей, проживающих на оккупированных территориях.

Фото: пограничных задержали двух коллаборантов (t.me/DPSUkr)