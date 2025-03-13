Пограничники зафиксировали активизацию атак россиян на Купянском направлении

Российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Однако врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Он отметил, что подразделения пограничников из боевых бригад и из других пограничных отрядов присутствуют на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском направлениях фронта.
"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.
Демченко добавил, что пограничники применяют дроны, чтобы на подступах к переднему краю украинских позиций выявлять врага. Бойцы ГПСУ имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, применяют такие средства, чтобы уничтожать противника.
По его словам, на границе с Россией в пределах Черниговской и Харьковской областей попыток захода вражеских диверсионных групп за последний период не фиксировалось.
На линии фронта за минувшие сутки зафиксировали 138 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Торецком, Покровском и Курском направлениях.
Сейчас одним из самых тяжелых направлений фронта, к которому приковано внимание, стало Курское направление. Войска РФ продолжают продвижение, уменьшая зону, которую контролируют Силы обороны Украины. Об этом свидетельствуют актуальные карты боевых действий, которые показал Генштаб ВСУ.
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска захватили город Суджа в Курской области.
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