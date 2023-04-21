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Украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян

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Пятница 21 апреля 2023 18:41
Украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян Иллюстративное фото: украинские пограничники отбили три вражеских атаки на востоке и обезвредили 25 россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники отбили три атаки российских оккупантов в Донецкой области и обезвредили 25 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Украинские защитники, несмотря на сверхсложную ситуацию в Бахмуте, продолжают сдерживать наступление оккупантов. Так, вчера вражеские попытки штурма украинских позиций успеха также не увенчались успехом, россиян ликвидировали в стрелковых столкновениях.

Подразделение ГПСУ остановило еще две попытки прорыва россиян на другом направлении в Донецкой области в позиционном бою.

Всего в ходе оборонных действий украинские военные обезвредили 25 оккупантов: 9 человек - уничтожили, еще 16 - ранили.

РБК-Украина сообщало, что военные показали, как сейчас выглядит Бахмут с высоты.

В Минобороны отмечали, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром все еще остается Бахмут.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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