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Пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет, их везли в газовой цистерне

Черновицкая область, Пятница 24 ноября 2023 17:19
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Пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет, их везли в газовой цистерне Фото: Пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черновицкой области обнаружили газовую цистерну, в которой злоумышленники пытались провести огромную партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Автоцистерна в которой прятали сигареты, прибыла на погранично-таможенное оформление ночью. В товаросопроводительных документах, которые предоставил на контроль водитель - гражданин Украины, значилось, что он направляется на выезд из Украины с пустой цистерной", - говорится в сообщении.

Фото: Цистерна с сигаретами (dpsu.gov.ua)

Отмечается, что оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда имели информацию о возможном незаконном перемещении табачных изделий. Водителю предложили переместить автомобиль к месту углубленного осмотра с помощью сканирующего устройства.

Водитель всячески препятствовал проверке

Поняв, что его разоблачат, нарушитель начал всячески препятствовать движению своей машины, вырывал электрические провода и уверял, что авто неисправно. В сопровождении пограничников грузовик все же доставили к месту углубленного осмотра в пункте пропуска "Порубное".

Во время дополнительной погранично-таможенной проверки сканирование показало, что в цистерне действительно находятся ящики с сигаретами. Изъятие контрабандного товара из цистерны продолжается.

Контрабандисты в Украине

Недавно правоохранители задержали в Сумской области контрабандистов, которые хотели продать за границу наркотиков на 9 млн гривен.

Также в августе правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на около полумиллиона долларов. Его организовали два жителя Броваров Киевской области.

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