Пограничники обнаружили тело мужчины, который хотел переплыть Тису (видео)

Отмечается, что об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги.

"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 22 случай гибели мужчин, которые пытаются преодолеть реку.

Пограничники напомнили, что такие "путешествия" могут быть опасными для вашей жизни и здоровья.

"Популярный" маршрут

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

Также сообщалось, что река Тиса в Закарпатской области, которую часто используют для незаконного пересечения границы с Румынией, существенно поднялась. Пограничники предостерегают от подобных поступков.