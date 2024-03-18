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Пограничники обнаружили тело мужчины, который хотел переплыть Тису (видео)

Архивное фото: Пограничники обнаружили тело мужчины, который хотел переплыть Тису (dpsu.gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили тело мужчины, который пытался переплыть реку Тиса. Это уже 22 подобный случай с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. 

"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 22 случай гибели мужчин, которые пытаются преодолеть реку.

Пограничники напомнили, что такие "путешествия" могут быть опасными для вашей жизни и здоровья.

"Популярный" маршрут

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

Также сообщалось, что река Тиса в Закарпатской области, которую часто используют для незаконного пересечения границы с Румынией, существенно поднялась. Пограничники предостерегают от подобных поступков.

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РумынияХарьковпограничная службаПограничники