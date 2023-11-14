Пограничники задержали банду, организовавшую "схему" бегства уклонистов в Румынию. Услуга обошлась в 5 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .
В общем, были задержаны:
"Схема" была достаточно простой. Всем руководил организатор, его помощник подвозил уклонистов, а проводник проводил "клиента" до границы с Румынией.
"Тариф - 5000 тысяч долларов. Но на этом "туристе" пограничники "схему" прекратили. Дальше - только уголовная ответственность", - добавляет ГНСУ.
Фото: пограничники разоблачили "схему" бегства уклонистов в Румынию, задержана банда (t.me/DPSUkr)
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
Недавно пограничники задержали уклонистов, которые планировали преодолеть карпатское высокогорье на мотоцикле, прокладывая путь в Румынию.
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