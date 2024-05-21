Пограничники не исключают наступления российской армии в Сумской области

Наступления русской армии на Сумскую область не следует исключать. Оно может начаться, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радіо Свобода".
"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлении. Именно для того чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал Демченко.
Демченко напомнил, что протяженность границы врагом достаточно велика. "Только по Сумской области - более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", - сказал спикер Госпогранслужбы.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times заявил, что российские войска после наступления в Харьковской области нанесут мощный удар в направлении Сум.
Буданов уточнил, что российские войска сосредоточены в районе города Суджа. По его словам, россияне ранее планировали в Сумской области операцию, похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области.