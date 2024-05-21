Пограничники не исключают наступления российской армии в Сумской области

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлении. Именно для того чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал Демченко.

Демченко напомнил, что протяженность границы врагом достаточно велика. "Только по Сумской области - более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", - сказал спикер Госпогранслужбы.