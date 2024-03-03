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Пограничники отработали дроном по вражескому "Муром-М": видео

Воскресенье 03 марта 2024 15:22
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Пограничники отработали дроном по вражескому "Муром-М": видео Фото: пограничники отработали дроном по враждебному "Муром-М" (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники, вместе с собратьями 23-й бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) "Хортица" отработали дроном по вражескому "Муром-М" на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

"Пограничники с собратьями 23 бригады НГУ "Хортица" с помощью дронов-камикадзе поразили вражескую цель и антенное оборудование на Запорожском направлении", - пишет пресс-служба.

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 2 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 416 800 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 393 российских оккупантов и уничтожили 37 единиц вражеской техники.

  • 7 танков;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем и не только.

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