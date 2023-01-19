Пограничники отбили вражеский штурм под Бахмутом и ликвидировали 11 оккупантов

В четверг, 19 января, украинские бойцы отразили атаки оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Оккупанты с утра атаковали наши позиции на одном из направлений города-крепости Бахмут. Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наши воины выдержали и отбили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков.
"За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них "двухсотых", еще 10 ранены", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что по данным американской разведки у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.
Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.