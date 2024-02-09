Пограничники отбили массовую атаку дронов по позициям Запорожского направления

Как рассказали в ведомстве, россияне пытались атаковать позиции украинских военных с помощью беспилотников. Однако благодаря антидроновым ружьям пограничники уничтожили 10 беспилотников.

Семь из них разорвало в клочья, 1 - "приземлился" на дереве, еще 2 - бойцы "посадили", они содержали на себе взрывчатку.

Фото: уничтоженные дроны (dpsu.gov.ua)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 393290 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.